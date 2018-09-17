Праздничная программа ко дню учителей от Бриллиантового цирка!

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги!

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником — Днём Учителя и приглашаем 4 и 5 октября в просторный уютный банкетный зал Бриллиантового цирка на Праздничную программу с участием артистов эстрады и цирка. Этот удивительный вечер вы проведёте в торжественной и непринуждённой обстановке в окружении ваших коллег и друзей.

Специально для вас на выбор вкусное разнообразное комплексное меню, замечательные песни, завораживающие танцы и, конечно же, зажигательная дискотека ностальжи. С нетерпением ждем встречи с вами!

Спешите подавать заявки, места ограничены!

Начало: в 18.00 ч.

Стоимость входного билета: 1500 руб. (программа + меню)

Обращаться по номеру: 8(914)-221-00-71