Праздничная акция по оплате взносов без пени «Прощеные дни»

К 5-летию со дня основания Фонд капитального ремонта РС(Я) с 8 по 22 сентября проводит акцию по оплате взносов на капитальный ремонт без пени «Прощёные дни».

В акции могут принять участие физические лица, являющиеся собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

В эти дни при погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления по взносам за сентябрь 2018 года, начисление пени за несвоевременную оплату взносов не производится. Следует отметить, что Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания.

Оплата задолженности может быть произведена следующими способами: