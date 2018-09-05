Праздничная акция по оплате взносов без пени «Прощеные дни»

К 5-летию со дня основания Фонд капитального ремонта РС(Я) с 8 по 22 сентября проводит акцию по оплате взносов на капитальный ремонт без пени «Прощёные дни».
В акции могут принять участие физические лица, являющиеся собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).
В эти дни при погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления по взносам за сентябрь 2018 года, начисление пени за несвоевременную оплату взносов не производится. Следует отметить, что Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания.
Оплата задолженности может быть произведена следующими способами:
- в кассах ЭнергосбытаПАО «Якутскэнерго»;
- в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);
- через все сервисы Сбербанка России;
- в отделениях ФГУП «Почта России»;
- в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;
- в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;
- через все сервисы АКБ «Алмазэргиэнбанк»;
- через все сервисы ПАО «Газпромбанк»;
- через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата онлайн».
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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