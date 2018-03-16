Праймериз: Захар Никитин, Андрей Акимов и Гаврил Алексеев подали документы

16 марта в Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) заявление подали три претендента.

Заявления подали: директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств», депутат Районного совета депутатов Мегино-Кангаласского улуса Захар НИКИТИН (по списку на территории Борогонского избирательного округа №29), генеральный директор ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 134», депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Андрей АКИМОВ (по списку на территории Даркылахского избирательного округа №7), первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго», депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Гаврил АЛЕКСЕЕВ (по списку на территории Верхневилюйско-Горного избирательного округа №26).

СПРАВКА:

Никитин Захар Николаевич

Дата рождения: 2 октября 1978 года

Место рождения: с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искус0-ств», «Дальневосточная академия государственной службы»

Место работы: директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»

СПРАВКА:

Акимов Андрей Афанасьевич

Дата рождения: 25 мая 1969 года

Место рождения: г.Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Место работы: генеральный директор ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 134»

СПРАВКА:

Алексеев Гаврил Николаевич

Дата рождения: 20 сентября 1979 года

Место рождения: с. Бердигестях Горногор-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Место работы: первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго»

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/DMFD6

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.