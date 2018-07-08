Праймериз в Якутске: Первое совместное решение молодой семьи

Сегодня, в День семьи, любви и верности, жители Якутска целыми семьями приходят на счетные участки голосовать за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы города на выборах 9 сентября.

В Детской школе искусств ранее проголосовала «изумрудная» семья Якутска Николай САВВИНОВ и Маргарита ЗАХАРОВА, которые вместе уже 55 лет. Теперь настала очередь молодоженов Сарданы и Роберта МАРКОВЫХ. Буквально накануне они создали семью, и первым делом в новом статусе пришли отдать голоса за самого достойного, по их мнению, кандидата.

«Будущий глава Якутска должен быть образованным, интеллигентным, спортивным и, прежде всего, опытным человеком», — поделился Роберт Марков. А Сардана добавила: «Глава города должен быть тот, кому люди доверяют, он должен быть ответственным, чтобы действовать от имени жителей города и в их интересах».

Молодая семья пожелала всем найти свою любовь, жить долго и счастливо, быть общественно активными.