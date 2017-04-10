Праймериз в Верхневилюйском улусе: Убедительная победа Поскачина

Подведены итоги праймериз в Верхневилюйском улусе.

Убедительную победу одержал действующий глава Владимир ПОСКАЧИН, в активе которого 83% голосов выборщиков – 2937. У МИХАЛЕВА – 17% — 603 голоса. 1% бюллетеней признан недействительным. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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