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8 июля 2018, 11:43
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Праймериз: Работники образования голосуют за развитие Якутска

Сегодня во всех 23 счетных участках города Якутска проходит предварительное голосование за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года.

С раннего утра избиратели активно подходят на свои участки и отдают голоса за кандидатов. Свой выбор делают представители различных сфер деятельности.

«Сегодня настал очень ответственный момент. Каждый избиратель, неравнодушный к судьбе родного города, должен выбрать кандидата, профессионала, управленца, знающего все проблемы и вопросы развития столицы. Несмотря на воскресный день, призываю горожан подойти и проголосовать за будущее города, за будущее наших детей. Очень надеемся, что в век современных технических преобразований наш родной Якутск стает еще краше, а мы все будет работать на его дальнейшее процветание!», — свое участие в предварительном голосовании прокомментировала Надежда Тимофеева, директор Саха политехнического лицея, депутат Якутской городской Думы.

С адресной книгой счетных участков можно ознакомиться по ссылке http://er.ykt.ru/node/2522

Источник: Оргкомитет
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