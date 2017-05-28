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28 мая 2017, 23:22
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Праймериз на мэра Якутска оказался более массовым, чем на депутата Госдумы

В Якутске завершилось предварительное голосование по отбору кандидата от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы главы ГО «Г.Якутск».
Ровно 20:00 часов закрылись все 23 счетных участка, работавших в этот день для жителей столицы республики.
По предварительной информации со счетных комиссий на 20:00 явка составила 21 041 проголосовавших, что составило 11,95% от общего числа избирателей.
В настоящее время члены счетных комиссий занимаются подсчетом голосов и подведением итогов предварительного голосования.
Партия превысила показатели прошлогоднего предварительного голосования в Госдуму в 2016 году. Тогда явка составила 17 236.
По словам руководителя Исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия НИКИФОРОВА, подсчет голосов производится в специально отведенном оборудованном месте. Лицам, присутствующим при проведении подсчета голосов (наблюдателям), обеспечен полный обзор происходящего. Ящики для голосования вскрываются только после проверки пломб на них, после чего члены комиссии сортируют бюллетени, отделяют бюллетени неустановленной формы, недействительные бюллетени.
После подсчета голосов бюллетени, а также протокол об итогах голосования, списки проголосовавших будет направлен в региональный организационный комитет.

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Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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