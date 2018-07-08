Праймериз: Личный пример «Изумрудной» семьи  

По традиции наиболее активно участвуют в голосовании люди старшего поколения. Среди них Николай Саввинов и Маргарита Захарова, которые накануне Дня семьи, любви и верности отпраздновали Изумрудную свадьбу.

Николай Николаевич Саввинов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), живет в Якутске с 1955 года и как никто знает чаяния и нужды горожан.

«Всем жителям Якутска надо быть грамотными в своем выборе. На своем веку я повидал много руководителей города. На смену Айсена Николаева нам надо выбрать достойного человека. В первую очередь, будущий глава города должен быть честным, добропорядочным и чтобы люди его знали, должен быть неслучайный человек, и уже зарекомендовавший себя лучшим образом. Во-вторых, он должен быть хозяйственник, чтобы руководить таким большим хозяйством. Город Якутск в последние годы развивается, хорошеет, и нам надо не снижать эту высокую планку».

Маргарита Семеновна поддержала своего мужа: «Как патриот города Якутска, я пришла сегодня голосовать. Это ответственность каждого гражданина – прийти сегодня и отдать голос за своего кандидата».

«Изумрудная» семья пожелала всем семьям Якутска быть активными, жизнерадостными и долгих лет совместной жизни.