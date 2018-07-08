Праймериз: Ирина Высоких сделала свой выбор!

В Якутске продолжается предварительное голосование за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. С 8.00 до 20.00 часов открыты двери 23 счетных участков, сформированных в округах и пригородах Якутска. Горожане проявляют высокую активность и отдают свои голоса за кандидатов.

«Сегодня я отдала голос на предварительном голосовании за Александра САВВИНОВА и обязательно поддержу его на осенних выборах. Сан Саныча знаю более 10 лет, большую часть из которых он является моим прямым руководителем в партии «Единая Россия», где я выросла с секретаря первички до председателя местной контрольной комиссии — всегда имея перед собой достойный пример настоящего лидера. Учитывая, что я предприниматель — подчиняться и даже прислушиваться к кому-то мне нелегко. Есть всего несколько людей в республике в команде которых я работаю с удовольствием — потому как среди сильных людей и сам становишься сильнее. И среди уважаемых мной лидеров всегда был Сан Саныч. Он превратил городское отделение партии в одно из самых мощных объединений в республике — мы работаем вместе, мы отдыхаем вместе, занимаемся спортом, реализуем различные общественные мероприятия — и все это единой командой, которую создал и успешно управлял Сан Саныч. Сейчас в городе начаты и реализуются глобальные проекты в области образования, благоустройства, цифровизации — и поэтому очень важна преемственность власти и дальнейшая поддержка этих начинаний руководством республики. Руководство города и республики — это очень мощная сила, которая консолидирует общество и сможет не только решить текущие, очень серьезные проблемы, но и взять курс на развитие и процветание Якутска и всей Республики Саха (Якутия)», — прокомментировала свое участие в предварительном голосовании Ирина ВЫСОКИХ, директор Центра стандартизации «РостПрофи», член Общественной палаты города Якутска.