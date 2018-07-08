Праймериз «ЕР» по выборам кандидата в мэры Якутска: открылись счетные участки для голосования

Сегодня, 8 июля жители городского округа «город Якутск» выбирают кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года.

В столице республики с 8 утра открылись 23 счетных участка, сформированных в округах и пригородах Якутска. С адресной книгой счетных участков можно ознакомиться на сайте http://er.ykt.ru/node/2522

Во всех счетных участках соблюдены все необходимые требования и технические условия. Предварительное голосование проходит до 20.00 часов.

Одним из первых в предварительном голосовании принял участие временно исполняющий главы республики Айсен Николаев.

«Чем больше людей придет на предварительное голосование, тем четче будет выражена позиция партии по поддержке того или иного кандидата. Общественность уже знает кого я поддерживаю, и думаю, что сегодня люди не останутся в стороне и примут активное участие в предварительном голосовании», — отметил Айсен Николаев.

Отметим, что отдать свои голоса могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, а также студенты очной формы обучения, зарегистрированные по месту временного проживания в общежитиях учебных заведений. В предварительном голосовании могут принять участие не только члены и сторонники партии, но и все желающие избиратели, неравнодушные к судьбе родного города.

В течение всего дня предварительного голосования работает телефон «горячей линии» 706-146.