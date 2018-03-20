Праймериз: 3 человека выдвинулись от Мархи

20 марта 2018 года в Региональный и местный оргкомитеты по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) и депутатов представительных органов муниципальных образований заявления подали три претендента.

Лебедев Андрей Викторович, руководитель МУП «Жилкомсервис» выдвинулся в Гордуму по одномандатному Мархинскому избирательному округу №14 так же по спискам, выдвинулся Ивочкин Василий Викторович, Тренер-преподаватель.

По Пригородному избирательному округу №9, куда входят городской округ » Жатай», микрорайон Марха и село Маган выдвинулся Петров Павел Петрович, действующий депутат Гордумы по Мархинскому избирательному округу 9 .

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) и Якутской городской думы состоится 15 апреля 2018 года .