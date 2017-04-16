Православные якутяне встретили Великий праздник Воскресения Христова

В ночь с 15 на 16 апреля заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ вместе с православными верующими в Преображенском кафедральном соборе города Якутска встретил Великий праздник Воскресения Христова.

В эту ночь в храме звучали радостные песнопения, горели свечи, вокруг царила атмосфера необычайной радости и счастья.

Обращаясь к многочисленным прихожанам, Алексей Дьячковский от имени руководства республики поздравил Владыку РОМАНА, православных верующих и всех якутян с наступившим праздником Воскресения Христова.



— Этот великий праздник имеет глубокие православные корни и традиции. Он наполнен добром, жертвенностью, чувством надежды и любви, — подчеркнул Алексей Дьячковский.

Вице-премьер напомнил, что в этом году Якутия отмечает 385-летие вхождения в состав Российского государства. И все эти годы наш суровый северный край неразрывно связан с православием, резюмировал зампред.



Алексей Дьячковский пожелал всем здоровья, счастья, благополучия, а также сохранить то радостное чувство, которое прибывает в душе и сердце каждого верующего.

Пришедших на ночную молитву поздравил Владыка Якутский и Ленский Роман, подчеркнув, что только будучи вместе, трудясь на благо республики, на благо общества, сохраняя веру в душе и творя добро и милосердие можно преодолеть любые трудности.

В пасхальной службе также приняли участие заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Игорь НИКИФОРОВ и первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Иван ЛУЦКАН.

В эту ночь все православные верующие поздравляли друг друга радостными словами, возвещающими о Воскресении Господнем. «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»



Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)