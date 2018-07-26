Православная делегация посетила более ста храмов во время экспедиции в Южную Якутию

Православная историко-краеведческая экспедиция учащихся проходила по маршруту Ленск – Олёкминск – Якутск – Ленск. Во время выезда участники экспедиции посетили порядка 120 населенных пунктов, на это им понадобилось три недели.
В православной экспедиции приняло участие десять школьников из Якутска и Ленска и шесть взрослых, руководил экспедицией протоирей Ленского благочиния Якутской епархии Анатолий Астафьев.
Одна из участниц, Наталья Чупрова из Ленска, рассказала, что изначально не хотела ехать из-за условий жизни в поездке.
«Я не приспособлена к таким выездам, к тому же, не религиозна. Однако я всё-таки поехала в этот поход и совсем не жалею. Люди в разных местах принимали нас очень тепло, как родных, радовала их искренность и поддержка. Храмы поражали архитектурой и своей сохранностью, а некоторые – огорчали разгромленностью», – высказалась она.
«Из храмов в 120 населенных пунктах, которые мы посетили, меньше половины находятся в благоприятном состоянии. Везде по-разному: где за ними ухаживают, где-то используют не по назначению. Что касается экспедиций, они теперь будут проводится на постоянной основе. За эти годы, начиная с 2011, в выездах поучаствовало более 200 школьников, всего было проведено 10 экспедиций по Ленскому району республики, а также в Усть-Куте и Киренском районе Иркутской области», – прокомментировал ЯСИА протоирей отец Анатолий.
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