Православная делегация посетила более ста храмов во время экспедиции в Южную Якутию

Православная историко-краеведческая экспедиция учащихся проходила по маршруту Ленск – Олёкминск – Якутск – Ленск. Во время выезда участники экспедиции посетили порядка 120 населенных пунктов, на это им понадобилось три недели.

В православной экспедиции приняло участие десять школьников из Якутска и Ленска и шесть взрослых, руководил экспедицией протоирей Ленского благочиния Якутской епархии Анатолий Астафьев.

Одна из участниц, Наталья Чупрова из Ленска, рассказала, что изначально не хотела ехать из-за условий жизни в поездке.

«Я не приспособлена к таким выездам, к тому же, не религиозна. Однако я всё-таки поехала в этот поход и совсем не жалею. Люди в разных местах принимали нас очень тепло, как родных, радовала их искренность и поддержка. Храмы поражали архитектурой и своей сохранностью, а некоторые – огорчали разгромленностью», – высказалась она.