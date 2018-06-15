Правительство Якутии скорректировало Бюджет-2018 и на 2019-2020 гг.

14 июня на заседании правительства республики утверждены изменения параметров государственного бюджета республики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

Как сообщил министр финансов Якутии Валерий ЖОНДОРОВ, общий объём доходов бюджета республики планируется увеличить на 918 млн. рублей. Из них 846,5 млн. рублей поступили из федерального бюджета на повышение минимального размера оплаты труда. Кроме того, увеличены межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, увеличены доходы, имеющие целевое назначение, в том числе на возмещение поставщикам электроэнергии недополученных доходов в связи с доведением цен на электрическую энергию до базовых уровней на территории Дальневосточного федерального округа.

В итоге, доходная часть государственного бюджета республики на 2018 год должна составить 193 млрд. 951 млн. руб.

Соответственно, эти же суммы учтены в расходной части бюджета, в итоге расходная часть госбюджета Якутии составит 195 млрд. 656 млн. руб.

Валерий Жондоров отметил, что в представленном законопроекте учтены результаты работы комиссии по повышению эффективности расходов. В результате общий объём перераспределения на приоритетные расходы составил в 2018 году 3 млрд. 143 млн. рублей, в том числе 1 млрд. 335 млн. рублей за счёт уменьшения текущих расходов и 1 млрд. 799 млн. рублей за счёт уменьшения расходов Инвестиционной программы на 2018 год.

Министр финансов пояснил, что в 2018 году увеличены отдельные приоритетные направления. Прежде всего, на 1 млрд. 846 млн. рублей увеличены дотации на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в республике. «Всего в проекте бюджета на повышение заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы предусмотрено 12 млрд. 222 млн. рублей», – сообщил Жондоров.

Также согласно указу временно исполняющего обязанности главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, на 300 млн. рублей пополнен резервный фонд правительства Якутии. Данные средства предназначены на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат организациям коммунального комплекса в связи с установлением льготных тарифов, на выплату региональных и социальных доплат к пенсии, на оплату проезда больных на специализированное лечение в федеральных клиниках, содержание дополнительно привлекаемых специалистов на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации паводка 2018 года и на другие цели.

В текущей корректировке, как сказал Валерий Жондоров, 100 млн. рублей предусмотрено на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также предусмотрены средства на строительство школы № 35 города Якутска, приобретение здания под размещение дополнительных классов для школы № 27 города Якутска, на берегозащитные укрепления на реке Лена у пос. Нижний Бестях другие цели. В итоге, общий объём Инвестиционной программы республики на 2018 год составит 11 млрд. 728 млн. рублей.

Размер дефицита государственного бюджета республики на 2018 год не меняется и составит 1 млрд. 705 млн. рублей.

Проект закона будет внесён в Ил Тумэн и будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.