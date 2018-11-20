Правительство Якутии поможет командным игровым видам спорта

Правительством Якутии сняты ограничения по срокам на получение субсидий некоммерческими организациями в области физической культуры и спорта

19 ноября на заседании Правительства Якутии принято постановление о внесении изменений в постановление Правительства РС (Я) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим развитие командных игровых видов спорта в Республике Саха (Якутия)». Новость об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Основной задачей принятия акта является поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта, осуществляющих развитие командных игровых видов спорта в республике в целях пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности.

Постановлением правительства республики сняты ограничения по срокам проведения отбора на получение субсидий, что позволит проведение отбора и предоставление субсидий данным некоммерческим организациям в течение года.

Sportyakutia.ru