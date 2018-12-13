Правительство Якутии отчиталось об исполнении закона республики о статусе столицы

Исполнение регионального закона о статусе столицы республики и финансирование мероприятий города Якутска в рамках реализации Указа главы республики о социально-экономическом развитии Якутска на период 2017-2022 года стали темой расширенного заседания постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, состоявшегося 12 декабря.

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Стручков.

Министр финансов республики Валерий Жондоров напомнил, что согласно закону «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)», из государственного бюджета республики городу Якутску выделяются субсидии на выполнение функций столицы республики, имеющим наибольшую финансовую нагрузку для бюджета муниципалитета, а именно по шести полномочиям: организация водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация благоустройства и озеленения территории, организация освещения улиц.

Размер субсидий, предоставляемый городу Якутску, по словам министра, определяется в соответствии с методикой, утверждённой вышеуказанным законом, и рассчитывается в размере не менее 5% от общего объёма налоговых доходов. При этом доля установленного норматива, равная в 5%.

По данным Валерия Жондорова, в связи с ростом фактического поступления налоговых доходов объём субсидий городу Якутску показывает стабильный рост. Так, если в 2016 году объём субсидий Якутску из бюджета региона, составлял 271 млн рублей, то в 2017 году – 294 млн рублей, в 2018 году – 320 млн рублей. «На 2019-й год расчётный объем субсидий составляет 331 млн рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов объем субсидий предусмотрен на уровне 2019 года», – доложил министр. Помимо данной субсидии в течение года дополнительно выделяются субсидии из госбюджета по различным направлениям, в том числе на капитальное строительство, создание дополнительных мест в школах и дошкольных образовательных организациях.

Первый заместитель министра экономики республики Владимир Сивцев отметил, что город Якутск имеет особый статус. Доля вклада валового муниципального продукта города в социально-экономическое развитие Якутии составляет 21,9%, в столице проживает 34% населения, формируется 48% естественного прироста республики. Поэтому руководство республики уделяет большое внимание развитию города Якутска.

«В целом с 2010 по 2018 годы за счёт всех источников инвестиций на социально-экономическое развитие города было вложено порядка 19 млрд рублей. За счёт средств государственного бюджета построено 13 школ, 18 детских садов, 7 объектов здравоохранения, 11 объектов спорта и культуры, 37 многоквартирных домов, 3 котельных и 10 прочих объектов», – проинформировал представитель Минэкономики.

За последние пять лет было принято два указа главы республики, регулирующие социально-экономическое развитие города Якутска. Первый указ был подписан в 2014 году. Для его исполнения с 2015 по 2017 годы в Якутске, по данным Сивцева, построено три объекта здравоохранения, 5 объектов общего образования, создано 5 951 новое место в дошкольных учреждениях, расселено из аварийного жилья 6 388 граждан, построено не менее 30 км. автомобильных дорог, создан ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы».

Второй указ Главы республики был подписан в 2017 году. «Общая потребность средств для реализации Указа Главы РС (Я) от 14 августа 2017 года «О социально-экономическом развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период 2017-2022 годов» составляет порядка 59 млрд рублей. В 2017 году из госбюджета республики на финансирование капитального строительства было выделено не менее 3,3 млрд, в текущем году 3,4 млрд рублей, не менее 11,4 млрд рублей – в 2019-2021 годах. И это без учёта нераспределённых субсидий, предусмотренных на реализацию переселения из аварийного жилья, строительства детских садов, предоставления жилья молодым семьям и т.д.», – сообщил Сивцев. Предусмотрена реализация 17 объектов и мероприятий. В настоящее время исполнено три мероприятия, до конца года будет исполнено еще четыре. В работе остаются 10 мероприятий.

Как отчитались представители Правительства, в целом на сегодняшний день по указу исполнено три мероприятия: реконструкция и строительство водозабора (введён в сентябре 2018 года), строительство IT-парка, открытие которого планируется 24 декабря, создание туристического рекреационного кластера «Северная мозаика». Кроме того, до конца года планируется ввести онкологический диспансер, ввести не менее 300 тыс.кв.м. нового жилья», — сообщил первый замминистра экономики республики. На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог местного значения на 2018-ый год предусмотрены средства в размере 780 млн рублей.

После обсуждения парламентарии приняли решение принять к сведению представленную информацию и продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию столицы республики – города Якутска. Согласно региональному закону «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)», город Якутск является историческим, административным, промышленным, финансовым, культурным, социальным, образовательным и научным центром республики.