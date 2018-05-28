Правительство Якутии отчитается в парламенте по исполнению бюджета — 2017

В соответствии с законом кабмин Якутии представит отчет об исполнении бюджета 2017 года на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), которое состоится 8 июня. Об этом 28 мая по итогам заседания правительства журналистам сообщил министр финансов Валерий Жондоров.

«Исполнение бюджета в прошлом году происходило в непростых условиях. Он составил [по доходам] 177,2 млрд рублей, или 95%. Это сказалось и на расходах, которые были исполнены в объеме 186 млрд рублей, с уменьшением на 9,1 млрд рублей от плана», — сказал Жондоров.

На заседании правительства Минфин представил пояснения по неисполнению доходной части. В частности, было обращено внимание на то, что структура экономики, которая в основном формируется из экспортноориентированных компаний, достаточно чувствительна к волатильности курса рубля к доллару.

Если в прошлом году в соответствии с социально-экономическим прогнозом РФ он ожидался на уровне 67,4 рубля за доллар, то по итогам года он фактически составил 58 рублей. «Это неизбежно сказалось на двух налогах — на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Они не поступили в том объеме, который мы планировали», — отметил глава Минфина.

Дефицит бюджета составил 9,08 млрд рублей, который был профинансирован за счет заимствований и остатка средств на счетах.

При этом Жондоров еще раз подчеркнул, что объем государственного долга составил 51,8 млрд рублей, или 46% от собственных налоговых и неналоговых доходов. Это позволило республике занять место в группе регионов с высокой долговой устойчивостью, не превысив уровень уровень экономической безопасности.