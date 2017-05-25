Правительство Якутии организует для Михаила Николаева шикарный юбилей

«В этом году наряду с 95-летием со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 25-летием Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия), 385-летием вхождения Якутии в состав Российского государства, мы отмечаем 80-летний юбилей первого Президента Михаила Николаева — знаковой для истории республики личности. Якутия должна достойно отметить это событие», — подчеркнул руководитель Администрации Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Федор Борисов.

Он отметил, что Михаил Николаев не только стоял у истоков создания республики, но и оказал влияние на дальнейшее развитие, на формирование и укрепление ее государственности.

Согласно распоряжению главы республики Егора Борисова был создан оргкомитет и запланированы юбилейные мероприятия.

Участники рабочего совещания отметили, что подготовка к юбилею идет согласно утвержденным планам и будет проводиться не только в столице Якутии, но и в каждом улусе. Среди основных пунктов – издание книги «Михаил Ефимович Николаев» в книжной серии «Жизнь замечательных людей», съемки фильма о первом Президенте РС(Я), ремонт библиотеки-архива в Октемцах, проведение форума «Роль молодежи в социально-экономическом развитии РС(Я) в XXI веке», предметной олимпиады по новейшей истории Якутии среди студентов СВФУ, Национальной олимпиады «Знанием победишь», организация выставок в музеях и библиотеках, учреждение именной стипендии и многое другое. В районах республики запланированы проведение тематических уроков для школьников, конференций, встреч, лекций, бесед, фотовыставок, «круглых столов», конкурсы сочинений и другое.

Федор Борисов напомнил собравшимся о том, что глава Якутии придает огромное значение проведению юбилея и поручил исполнить в срок все пункты принятого плана мероприятий на высшем уровне.