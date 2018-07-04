Правительство Якутии обеспокоено ситуацией с банком «Татта»

Правительство республики обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг АО «Банк «Таатта», и держит его на особом контроле. Об этом 4 июля заявил исполняющий обязанности первого заместителя Правительства РС (Я) Алексей СТРУЧКОВ.

И.о. первого вице-премьера отметил, что на сегодняшний день Центральным Банком России банковская лицензия у АО «Банк «Таатта» не отозвана. Тем не менее, за последние два дня банком сокращены объёмы выдачи денежных средств населению и индивидуальным предпринимателям.

«В связи с выездом руководства банка за пределы республики обсудить текущую ситуацию с руководством не представилось возможным», – добавил он.

По мнению Алексея Стручкова, все дальнейшие действия будут проводиться в соответствии с федеральным законодательством. Он подчеркнул, что с декабря 2004 года АО «Банк «Таатта» участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц.

«Хочу отметить, что в соответствии с действующим законодательством если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику – физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация — возмещение по вкладам в размере 100 % от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей. В случае ликвидации банка или признания его банкротом, его расчёты с вкладчиком в части, превышающей указанную выплату, проводятся позднее, в ходе ликвидационных процедур (конкурсного производства) в банке при наличии у него средств», – пояснил Алексей Стручков.

Напомним, АО «Банк «Таатта» зарегистрирован в Якутске и ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств физических лиц во вклады.

В декабре 1990 года был зарегистрирован как ООО «КБ «Таатта». В июне 2001 года общим собранием учредителей организационно-правовая форма финансового учреждения была изменена на ЗАО, а с сентября 2015 года банк функционирует как АО «Банк «Таатта».

По данным Центрального банка России основными акционерами АО «Банка «Таатта» выступают несколько частных лиц. По открытым данным чистые активы банка составляют более 8 млрд рублей, кредитный портфель – более 4 млрд рублей, обязательства перед населением 5 млрд рублей.