Правительство Якутии намерено потратить миллионы на золотые часы

Свыше семи миллионов готовы потратить якутские власти на золотые наручные часы.

Аукцион на их изготовление и поставку в качестве приложений к благодарственным грамотам объявило в понедельник, 24 апреля, Управление делами главы и правительства Якутии.

Согласно размещенной технической документации на сайте Zakupki.gov.ru, мужские часы должны быть весом не менее 12 грамм, женские — не менее трех грамм. И в том, и в другом случае должно быть использовано золото 585 пробы. Ремешки должны быть изготовлены из натуральной кожи черного и темно-коричневого цветов.

На циферблате часов в том и другом случае должны красоваться надпись «Правительство Республики Саха (Якутия)» в две строчки прописным шрифтом и логотип — флаги Российской Федерации и республики в свете. На крышке в обоих случаях должно быть написано «От Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» в три строчки прописным шрифтом.