Правительство Якутии намерено потратить миллионы на золотые часы

Свыше семи миллионов готовы потратить якутские власти на золотые наручные часы.
Аукцион на их изготовление и поставку в качестве приложений к благодарственным грамотам объявило в понедельник, 24 апреля, Управление делами главы и правительства Якутии.
Согласно размещенной технической документации на сайте Zakupki.gov.ru, мужские часы должны быть весом не менее 12 грамм, женские — не менее трех грамм. И в том, и в другом случае должно быть использовано золото 585 пробы. Ремешки должны быть изготовлены из натуральной кожи черного и темно-коричневого цветов.
На циферблате часов в том и другом случае должны красоваться надпись «Правительство Республики Саха (Якутия)» в две строчки прописным шрифтом и логотип — флаги Российской Федерации и республики в свете. На крышке в обоих случаях должно быть написано «От Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» в три строчки прописным шрифтом.
Футляры для часов должны быть изготовлены из темно-красного дерева и упакованы в картонную коробку белого цвета.Предметы аукциона должны быть апробированы и заклеймены Государственной инспекцией пробирного надзора. Каждое изделие должно иметь бирку-паспорт с указанием полной информации об изделии — наименование, металл, проба, вес, вид вставки, характеристики вставок.
Начальная и максимальная цена аукциона составляет 7 783 920,00 рублей. Всего планируется закупить 120 мужских и 120 женских часов с высокоточным часовым механизмом и минеральным высокопрочным стеклом.