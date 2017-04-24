Правительство Якутии экономило деньги на еду для пожилых и инвалидов?

20.04.2017 решением Верховного суда РС (Я) удовлетворены в полном объеме требования прокуратуры республики о признании противоречащим федеральному законодательству нормативов питания, утвержденных постановлением Правительства РС (Я) № 218 от 25.05.2006 «О нормативных расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», в части норм обеспеченности питанием домов – интернатов для престарелых и инвалидов, центров реабилитации инвалидов и ветеранов.

Данным постановлением занижены нормы питания для инвалидов и престарелых, проживающих в социальных учреждениях по крупам, бобовым, макаронным изделиям на 21,9 кг. в год, сокам на 18,25 кг., сухофруктам на 18,25 кг., мясу и птице на 19,22 кг., сметане на 1,82 кг., маслу сливочному на 3,65 кг., чаю – 0,36 кг., которые более чем в два раза меньше федеральных нормативов, ориентированных на условия проживания в средней полосе России.

Кроме того, в рационе питания для учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов республики не предусмотрены такие продукты как: сыр, колбасные изделия, кофе, дрожжи, томатная паста, шиповник, желатин, смесь белковая композитная сухая, витаминно-минеральные комплексы, поливитамины.

В результате принятия мер реагирования в учреждениях социального обслуживания нормы диетического (лечебного) питания будут значительно повышены, что обеспечит предупреждение обострений заболеваний и поддержания здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов.

Решение в законную силу не вступило.