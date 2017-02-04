ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.02.2017, 10:10
Столица
Фотофакт
В Якутске правоохранительные органы посетили пятничный намаз
04.02.2017, 9:58
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
04.02.2017, 9:54
Политика
Правительство Якутии цепляется за акции «АЛРОСА»
03.02.2017, 19:46
Культура & Образование
Представлен один из лучших спектаклей
03.02.2017, 19:02
Общество
Визит ГИМС в детский сад с. Кальвица Кобяйского района
03.02.2017, 17:56
Общество
Энергетики и муниципальные власти Якутии ведут совместную работу по снижению задолженности населения
03.02.2017, 17:39
Финансы
Волонтёры Алмазэргиэнбанка дарят добро
03.02.2017, 17:33
Республика
Работа главы Мегино-Кангаласского улуса оценена населением положительно
03.02.2017, 17:26
Сахалыы
Мэҥэ Хаҥалас улууһугар култуура эйгэтигэр Уус сыла биллэрилиннэ
03.02.2017, 17:03
Политика
В Госдуме считают «дальневосточный гектар» великим этапом освоения Сибири
03.02.2017, 16:54
Происшествия
Отштрафован виновник разлива фекалий на ул. Чернышевского
03.02.2017, 16:47
Столица
Норвежскую исследовательницу интересует устойчивость развития якутской столицы
03.02.2017, 16:40
Экология
В Якутии началась подготовка к паводку
03.02.2017, 16:35
Столица
В Якутске прошел Штаб по благоустройству и озеленению
03.02.2017, 16:19
Экономика
«Завод базальтовых материалов» сдал здание школы искусств
03.02.2017, 16:17
Экология
Дневник для любимого внука стал детским пособием по наблюдению за природой
03.02.2017, 16:05
Экономика
Партпроект Единой России для поддержки дальневосточного гектара
03.02.2017, 15:37
Общество
Год гражданской обороны: Уроки безопасности в Алданском районе
03.02.2017, 15:33
Экономика
Резидент Бизнес-инкубатора производит свечи ручной работы
03.02.2017, 15:29
Происшествия
Экстра
В Якутске полицией разыскивается протеже Ильи Михальчука
03.02.2017, 15:23
Политика
Якутия получит деньги из Москвы
03.02.2017, 15:16
Экономика
Газовики будут вырабатывать собственную солнечную энергию
03.02.2017, 14:03
Культура & Образование
В Якутске открылась рабочая площадка чемпионата WorldSkills
03.02.2017, 13:24
Общество
Якутяне в космонавтике
03.02.2017, 13:14
Культура & Образование
«Птица по имени АГИКИ» покорила Жиганск
03.02.2017, 13:14
Происшествия
Лже-риелтор надул селянку
03.02.2017, 12:55
Культура & Образование
Карантин снят! С понедельника в школу.
03.02.2017, 12:40
Экономика
Эффективно и действенно: процедура отбора подрядных организаций теперь проходит в два этапа
03.02.2017, 11:48
Столица
«Мои документы» придут в Автовокзал
03.02.2017, 11:25
Экономика
Бизнесвумен Марианна Андреева: Недостаточно открыть своё дело. Его нужно ещё и удержать…
03.02.2017, 10:53
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
03.02.2017, 10:51
Красота & Здоровье
«Стерх-Сахамедстрах»: семинар как инструмент развития
03.02.2017, 9:50
Происшествия
В Якутске произошло самое глупое преступление
03.02.2017, 9:26
Происшествия
Возбуждено уголовное дело на бывшего главу Айхала
03.02.2017, 1:45
Культура & Образование
Тайна актрисы — теперь и на экране
02.02.2017, 23:35
Культура & Образование
Афиша
Цирк трех городов даст единственное представление в Якутске
02.02.2017, 20:03
Столица
В Якутске прошла дискуссия по реализации проектов благоустройства городской среды
02.02.2017, 19:56
Столица
В Год добра продолжатся мероприятия направления «Цветущий Якутск»
02.02.2017, 19:53
Политика
Экстра
Топ-чиновник Якутии освобожден от должности
02.02.2017, 19:44
Происшествия
Якутский топ-менеджер получил срок
02.02.2017, 18:55
Экономика
Якутские поставщики пушнины готовятся к участию в международном аукционе
02.02.2017, 18:05
Столица
В Якутске живет участник Сталинградской битвы Петр Прокопьевич Рыбкин
02.02.2017, 17:50
Происшествия
МЧС: на автодороге Усть-Куйга — Депутатский затруднено движение автотранспорта
02.02.2017, 17:47
Культура & Образование
В 2017 г. республика снова получит федеральную субсидию на дополнительное образование детей
02.02.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев встретился с представителями IT-отрасли Якутска
02.02.2017, 17:33
Экономика
Конкурс! Бизнес-инкубатор ищет интересные проекты начинающих предпринимателей
02.02.2017, 17:27
Культура & Образование
Новую постановку ТЮЗ зрители признают уроком мужества и патриотизма
02.02.2017, 16:50
Происшествия
Потенциальная жертва
02.02.2017, 16:39
Общество
Юрий Николаев и Виктор Фёдоров проведут приём граждан по личным вопросам
02.02.2017, 16:38
Спорт
Игорь Чудинов — первый из якутян мастер спорта России в барьерном беге
02.02.2017, 16:01
Общество
В Якутске отметили 74-ую годовщину окончания Сталинградской битвы
02.02.2017, 15:27
Культура & Образование
Маэстро Рашид Скуратов: Якутск – культурная столица Дальнего Востока!
02.02.2017, 15:18
Общество
Эксклюзив
Ведущие СМИ Якутии остались без заместителей руководителей
02.02.2017, 15:09
Культура & Образование
О февральском совещании работников образования и науки Якутии
02.02.2017, 15:04
Республика
Исполнительная власть отчиталась перед населением Алданского района за 2016 год
02.02.2017, 14:36
Общество
Леонид Шибаев: Рекомендую накапливать средства на капитальный ремонт самостоятельно
02.02.2017, 14:30
Происшествия
Прокуратура возбудила дело против аптеки
02.02.2017, 14:26
Политика
Виктор Федоров: в якутской деревне должен быть самолет
02.02.2017, 14:16
Политика
Учрежден юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией»
02.02.2017, 14:11
Желток
Девушек-лидеров Якутии представляет сложная женщина?
02.02.2017, 14:11
Столица
Идет прием заявок на деловую игру «Молодежь — энергия развития города Якутска»
02.02.2017, 14:04
Общество
Врач от бога. О Земфире Макаровне Кузьминой
02.02.2017, 13:10
Республика
Эксклюзив
Вилюйский депутат: Глава Винокуров ведет себя не по-мужски
02.02.2017, 12:44
Культура & Образование
В Якутске состоится круглый стол «Абитуриент – 2017. Высшее образование и целевая подготовка»
02.02.2017, 12:42
Происшествия
Скандал
Очередная «утка» Whatsapp вводит в заблуждение собственников многоквартирных домов
02.02.2017, 12:40
Экономика
Обзор процесса производства ЖБИ на заводе «Бетонснаб»
02.02.2017, 12:39
Общество
Услуги юридического обслуживания для жителей Якутска
02.02.2017, 11:57
Происшествия
Осторожно! В Якутске действуют автомобильные мошенники
02.02.2017, 11:49
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на выставку «Саха ох саата» 
02.02.2017, 11:09
Происшествия
Якутская транспортная прокуратура вскрыла незаконный доход одного из руководителей
02.02.2017, 10:39
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
02.02.2017, 10:07
Республика
Депутат Госдумы посетит Абыйский улус
Архив новостей
Политика
4 февраля 2017, 9:54
62

Правительство Якутии цепляется за акции «АЛРОСА»

2 февраля Правительство Российской Федерации утвердило Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы.

В частности, Планом предусматривается до 2019 года сокращение доли участия Российской Федерации в АК «АЛРОСА» до 29 процентов + 1 акция с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры региона денежных средств, поступающих от приватизации акций.

Приватизация акций Компании будет проводиться по отдельному решению Правительства РФ, после выхода указа Президента РФ о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале АК «АЛРОСА», как стратегическом предприятии.

Необходимо напомнить, что ранее, еще в Прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2011-2013 гг. (в редакции 2012 г.) Правительством РФ предполагался полный выход из АК «АЛРОСА» с той же формулировкой «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры региона денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Тогда, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, руководству Республики удалось отстоять позицию о сохранении не менее чем контрольного пакета (50% + 1 акция) в государственной собственности. В 2013 году в План приватизации были внесены соответствующие поправки. В дальнейшем приватизация акций «АЛРОСА» осуществлялась поэтапно.

В октябре 2013 года осуществлена приватизация 7 процентов акций, принадлежавших Российской Федерации, и 7 процентов акций, принадлежавших Республике Саха (Якутия). Акции были проданы на Московской бирже по цене 35 рублей за штуку, от приватизации каждого пакета получено по 18 млрд. рублей. Доля РФ уменьшилась с 50,9% до 43,9%, доля РС(Я) – с 32,0002% до 25,0002%. В собственности муниципальных образований сохранено 8 процентов акций.

После приватизации между Республикой и Российской Федерацией, как основными акционерами АК «АЛРОСА», 18 ноября 2013 года было заключено акционерное соглашение сроком на 5 лет, согласно которому стороны договорились сохранить в собственности каждого пакеты не менее чем по 25% + 1 акция Компании.

В июле 2016 года на московской бирже осуществлена приватизация 10,9% акций АК «АЛРОСА» (ПАО), из числа акций, принадлежащих Российской Федерации. Цена продажи акций составила 65 рублей за штуку. Выручка от продажи составила 52 млрд. рублей.

До Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минфина РФ и Минэкономразвития РФ была доведена позиция Республики относительно отказа от участия в приватизации с предложением исключить из Плана приватизации федерального имущества положение о скоординированной продаже акций Компании. Несмотря на это формулировка была оставлена без изменений. Тем не менее, в рамках приватизации 2016 года Республика и муниципалитеты свои пакеты полностью сохранили.

Как позднее было разъяснено Росимуществом в письме от 19 декабря 2016 года, формулировка о скоординированной продаже акций не предполагает обязательной совместной продажи акций. Кроме того, в соответствии со ст. 26.12 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусматривается самостоятельность распоряжения имуществом субъекта РФ и муниципальным имуществом.

Таким образом, на сегодняшний день в собственности РФ находится 33% акций, РС(Я) – 25,0002%, муниципальным образованиям Республики принадлежит 8% акций Компании. Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам или находятся в свободном обращении.

Следует отметить, что в соответствии с Законом РС(Я) «Об управлении и распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью РС(Я)» органы государственной власти Республики обеспечивают сохранение в республиканской собственности доли в размере не менее 25% + 1 акция, а решение о продаже и ином отчуждении акций АК «АЛРОСА» принимается только путем принятия специального закона.

Кроме того, в Законе указано, что Республика принимает меры по реализации совместно с муниципальными районами, являющимися акционерами Компании, единой политики по осуществлению согласованного управления и распоряжения акциями Компании, находящимися в их собственности. Таким образом, позиция Республики в отношении указанных акций защищена законодательно.

Правительство РС(Я) планов дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА» не рассматривает.

comments powered by HyperComments
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2716159
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.01.2017, 11:54
Политика
Ил Дархан уволил своего советника
01.02.2017, 11:26
Политика
Главный кадровик Якутии неуверенно оправдывается по скандальной командировке
30.01.2017, 2:04
Происшествия
Кто стоит за скандальной стройкой, из-за которой арестован глава Нюрбинского улуса?
30.01.2017, 0:46
Политика
Страстные ВИП-болельщики исхитрились съездить на мемориал Ярыгина за счет бюджета
30.01.2017, 22:08
Политика
Кирилл Алексеев: Произошла ошибка
02.02.2017, 1:05
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Раскрыт секрет красоты Алены Алексеевой
30.01.2017, 12:08
Политика
Кто из руководства покинет Мингроб?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
03.02.2017

Представлен один из лучших спектаклей

Республика
03.02.2017

Работа главы Мегино-Кангаласского улуса оценена населением положительно

Столица
03.02.2017

Норвежскую исследовательницу интересует устойчивость развития якутской столицы

Экономика
03.02.2017

Газовики будут вырабатывать собственную солнечную энергию

Общество
03.02.2017

Якутяне в космонавтике

Культура & Образование
03.02.2017

Карантин снят! С понедельника в школу.

Происшествия
03.02.2017

Возбуждено уголовное дело на бывшего главу Айхала

Культура & Образование
03.02.2017

Тайна актрисы — теперь и на экране