Правительство Якутии цепляется за акции «АЛРОСА»

2 февраля Правительство Российской Федерации утвердило Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы.

В частности, Планом предусматривается до 2019 года сокращение доли участия Российской Федерации в АК «АЛРОСА» до 29 процентов + 1 акция с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры региона денежных средств, поступающих от приватизации акций.

Приватизация акций Компании будет проводиться по отдельному решению Правительства РФ, после выхода указа Президента РФ о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале АК «АЛРОСА», как стратегическом предприятии.

Необходимо напомнить, что ранее, еще в Прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2011-2013 гг. (в редакции 2012 г.) Правительством РФ предполагался полный выход из АК «АЛРОСА» с той же формулировкой «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры региона денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Тогда, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, руководству Республики удалось отстоять позицию о сохранении не менее чем контрольного пакета (50% + 1 акция) в государственной собственности. В 2013 году в План приватизации были внесены соответствующие поправки. В дальнейшем приватизация акций «АЛРОСА» осуществлялась поэтапно.

В октябре 2013 года осуществлена приватизация 7 процентов акций, принадлежавших Российской Федерации, и 7 процентов акций, принадлежавших Республике Саха (Якутия). Акции были проданы на Московской бирже по цене 35 рублей за штуку, от приватизации каждого пакета получено по 18 млрд. рублей. Доля РФ уменьшилась с 50,9% до 43,9%, доля РС(Я) – с 32,0002% до 25,0002%. В собственности муниципальных образований сохранено 8 процентов акций.

После приватизации между Республикой и Российской Федерацией, как основными акционерами АК «АЛРОСА», 18 ноября 2013 года было заключено акционерное соглашение сроком на 5 лет, согласно которому стороны договорились сохранить в собственности каждого пакеты не менее чем по 25% + 1 акция Компании.

В июле 2016 года на московской бирже осуществлена приватизация 10,9% акций АК «АЛРОСА» (ПАО), из числа акций, принадлежащих Российской Федерации. Цена продажи акций составила 65 рублей за штуку. Выручка от продажи составила 52 млрд. рублей.

До Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Минфина РФ и Минэкономразвития РФ была доведена позиция Республики относительно отказа от участия в приватизации с предложением исключить из Плана приватизации федерального имущества положение о скоординированной продаже акций Компании. Несмотря на это формулировка была оставлена без изменений. Тем не менее, в рамках приватизации 2016 года Республика и муниципалитеты свои пакеты полностью сохранили.

Как позднее было разъяснено Росимуществом в письме от 19 декабря 2016 года, формулировка о скоординированной продаже акций не предполагает обязательной совместной продажи акций. Кроме того, в соответствии со ст. 26.12 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусматривается самостоятельность распоряжения имуществом субъекта РФ и муниципальным имуществом.

Таким образом, на сегодняшний день в собственности РФ находится 33% акций, РС(Я) – 25,0002%, муниципальным образованиям Республики принадлежит 8% акций Компании. Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам или находятся в свободном обращении.

Следует отметить, что в соответствии с Законом РС(Я) «Об управлении и распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью РС(Я)» органы государственной власти Республики обеспечивают сохранение в республиканской собственности доли в размере не менее 25% + 1 акция, а решение о продаже и ином отчуждении акций АК «АЛРОСА» принимается только путем принятия специального закона.

Кроме того, в Законе указано, что Республика принимает меры по реализации совместно с муниципальными районами, являющимися акционерами Компании, единой политики по осуществлению согласованного управления и распоряжения акциями Компании, находящимися в их собственности. Таким образом, позиция Республики в отношении указанных акций защищена законодательно.

Правительство РС(Я) планов дальнейшей приватизации акций АК «АЛРОСА» не рассматривает.