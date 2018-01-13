Правительство выделит 3,6 млрд рублей на мобильные медицинские комплексы для сельских районов

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству выделить в 2018 году 3,6 млрд рублей на закупку передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в которых проживают менее 100 человек.

Средства также предназначены на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в поселениях с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек. Срок реализации поручения: 2018–2020 годы.

По мнению первого заместителя председателя Комитета ГД по охране здоровья Федота ТУМУСОВА, на первом этапе этой суммы достаточно, чтобы посмотреть, как это будет работать. «На самом деле нужно, чтобы в каждой маленькой деревне были пункты, оснащенные необходимым оборудованием вплоть до спутникового интернета. Сейчас у нас таких комплексов, чтобы они стационарно работали, нет. Их часто путают с выездным медицинским обслуживанием, но это в основном разовые выездные акции», – сказал Medvestnik.ru Федот Тумусов.

В августе 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА на встрече с главой государства приводила данные о 10 тысячах населенных пунктов, жители которых имеют ограничения по доступности медицинской помощи. Глава Минздрава тогда уточнила, что ведомством со всеми губернаторами заключены соглашения и подписаны «дорожные карты» по устранению выявленных рисков и недостатков. Была составлена программа приоритетного проекта по строительству недостающих ФАПов, сельских амбулаторий и закупки передвижных мобильных диагностических модулей. Тогда же министр уточнила, что за последние пять лет уже построено 2 тысячи новых медицинских объектов: ФАПов, фельдшерских пунктов, сельских амбулаторий и офисов врачей общей практики.

В Госдуме считают, что мобильную медицинскую помощь необходимо обеспечить отдельной статьей бюджета. «Нужно внести в 323 ФЗ статью про постоянно действующие мобильные комплексы, чтобы те 3 – 4 раза в год объезжали определенное количество прикрепленных населенных пунктов, проводили мониторинг, диспансеризацию, лечение. Чтобы это была совершенно отдельная статья финансирования. Вот тогда это будет отдельным направлением медицинских услуг. Если же этот мобильный комплекс будет приезжать раз в год, когда в этом нет никакой системы, это просто холостой выстрел», – отметил Федот Тумусов.