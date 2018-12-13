Правительство России направит Якутии 72 миллиона рублей

Якутия получит 72 с половиной миллиона рублей ассигнований на восстановление автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2018 году. Об этом сообщает телеканал«Якутия 24» со ссылкой на сайт кабинета министров.

Так же правительство одобрило проект о распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности, сообщается на сайте кабинета министров.

Проект распоряжения предлагает распределить 12,1 миллиарда рублей, из них 8,1 миллиарда — 14 регионам на крупные особо важные для социально-экономического развития страны проекты, 400 миллионов — Новосибирской области на мероприятия, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Еще 622,9 миллиона рублей проект предполагает выделить пяти регионам для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта уникальных дорожных искусственных сооружений; оставшиеся 2,9 миллиарда рублей — девяти регионам на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования.

Фото НВК Саха