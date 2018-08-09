Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка

На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию будет направлено 587 млн. 304 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Подписано долгожданное постановление Правительства Российской Федерации о выделении Якутии помощи из федерального бюджета в связи с наводнением. Сейчас, когда поступят деньги, наша задача – максимально быстро довести эту помощь до людей, реально пострадавших от стихийного бедствия. До каждого из них», – прокомментировал подписание распоряжения временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Согласно документу, 39,7 млн. рублей будет направлено на оказание гражданам единовременной материальной помощи; 65, 4 млн. рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости; 131, 7 млн. рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

128,1 млн. рублей направят на проведение аварийно-спасательных работ; 222, 2 млн. рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах.

Напомним, вопрос подготовки нормативно-правового акта федерального правительства, касающегося оказания помощи Якутии, и выделения средств из резервного фонда Правительства РФ обсуждался Айсеном Николаевым в июле в рамках встречи с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением ЗИНИЧЕВЫМ и с министром финансов России Антоном СИЛУАНОВЫМ.

Президент России Владимир ПУТИН 18 июля в ходе обсуждения вопросов ликвидации последствий паводков и пожаров в стране на очередном совещании с членами Правительства РФ поручил в срочном порядке выделить Республике Саха (Якутия) полагающиеся средства из федерального бюджета.

Напомним, всего от весеннего паводка 2018 года пострадало 15 районов (Амгинский, Усть-Майский, Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Томпонский, Усть-Алданский, Намский, Кобяйский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Усть-Янский, Нижнеколымский, Оймяконский) и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1 436 домов и пострадало 5 143 человека. Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального характера на территории Якутии, введённый 14 мая 2018 года, действует до сих пор.