АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
10
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
09.08.2018, 0:48
Политика
Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года
09.08.2018, 0:30
Происшествия
В Якутии отменен режим ЧС в лесах
09.08.2018, 0:11
Республика
Экстра
Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей
09.08.2018, 0:10
Политика
Сегодня день рождения руководителей, глав и политика
09.08.2018, 0:04
Происшествия
Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района
08.08.2018, 22:16
Общество
Фотофакт
В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!
08.08.2018, 22:13
Республика
9 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
08.08.2018, 22:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
08.08.2018, 20:27
Желток
Фотофакт
Федот Тумусов в гостях у экс-депутата Ил Тумэна
08.08.2018, 18:10
Происшествия
На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался
08.08.2018, 18:05
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе
08.08.2018, 18:00
Происшествия
Охранник магазина присвоил себе чужие деньги
08.08.2018, 17:50
Общество
Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги
08.08.2018, 17:39
Культура & Образование
В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших
08.08.2018, 17:23
Общество
Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности
08.08.2018, 17:00
Общество
Постпредство Якутии сократит представителей якутских министерств и ведомств в Москве
08.08.2018, 16:45
Общество
Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля
08.08.2018, 16:30
Культура & Образование
Детей с ограниченными возможностями обучат безопасному поведению на дороге
08.08.2018, 16:20
Происшествия
Следователи разберут действия алданских врачей, в результате которых погиб новорожденный
08.08.2018, 16:10
Общество
Резонанс
Скандальный пожар в Якутии: сообщение МЧС
08.08.2018, 16:08
Общество
Анонс
Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5
08.08.2018, 16:00
Культура & Образование
III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников
08.08.2018, 15:50
Столица
9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира
08.08.2018, 15:35
Общество
Резонанс
Руководитель «Трезвой России» призвал Генпрокуратуру РФ разобраться в пьяном дебоше Юрия Садовникова
08.08.2018, 15:25
Происшествия
У девушки украли золотых украшений на десятки тысяч рублей
08.08.2018, 15:15
Общество
Дневник навигации ЛОРП: нефтеналивной флот работает в Арктике
08.08.2018, 15:05
Общество
Айхал Габышев: От успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!
08.08.2018, 14:55
Общество
Бухгалтер ответит за то, что из зарплаты должника не был удержан долг
08.08.2018, 14:45
Республика
В Якутии появился четвертый вертолёт санитарной авиации
08.08.2018, 14:35
Общество
Профессора ЯГСХА — судьи IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века»
08.08.2018, 14:25
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка молодых художников и фотографов
08.08.2018, 14:14
Общество
Режим ЧС в связи с лесными пожарами отменен
08.08.2018, 14:00
Республика
«ЛОРП»: план по перевозкам грузов выполнен
08.08.2018, 13:49
Политика
Эксклюзив
«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн
08.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Самые горячие тренды осени 2018 года
08.08.2018, 13:00
Республика
Юкагирский праздник «Шахадьибэ» отметили в селе Нелемное
08.08.2018, 12:50
Происшествия
За повторную пьяную езду осужден житель Намского района
08.08.2018, 12:41
Происшествия
Более 50 человек тушат пожар у Накына
08.08.2018, 12:35
Происшествия
Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек
08.08.2018, 12:16
Общество
Авиакомпания «Якутия» вновь задерживает рейсы
08.08.2018, 12:09
Столица
Цветущий Якутск: миллион цветов столицы
08.08.2018, 11:58
Происшествия
Лесной пожар у Накына: в случае ухудшения ситуации принят план эвакуации
08.08.2018, 11:45
Общество
Александр Ким-Кимэн празднует 60-летний юбилей
08.08.2018, 11:28
Происшествия
Резонанс
Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО
08.08.2018, 11:14
Столица
В гордуме состоялось совещание комиссии по социальной политике
08.08.2018, 11:00
Столица
Анонс
Акция «Дачный десант» выезжает на Покровский тракт
08.08.2018, 10:58
Красота & Здоровье
Особая благодарность композитора
08.08.2018, 10:55
Экономика
В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018
08.08.2018, 10:50
Республика
На севере Якутии найдены три черепа древнего волка
08.08.2018, 10:40
Происшествия
Консервы, из-за которых отравились люди в Якутии, сняты с продажи
08.08.2018, 10:40
Политика
Эксклюзив
Справороссы добиваются лишения регистрации Ивана Шамаева
08.08.2018, 10:30
Происшествия
В Мирном горел магазин
08.08.2018, 10:20
Спорт
Максим Афонин не попал в число призеров чемпионата Европы в Берлине
08.08.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии полицейский соврал в суде
08.08.2018, 10:00
Экология
Нерюнгринские медведи: Трагедия хозяина тайги начинается с конфетки
08.08.2018, 9:50
Общество
Четырехлетний детсадовец ушел в «самоволку» в Якутске
08.08.2018, 9:40
Происшествия
Резонанс
Дело о гибели работника «Якутлесресурса» находится на контроле прокуратуры
08.08.2018, 9:27
Экология
Прогноз погоды в Якутске: тепло и слонечно
08.08.2018, 9:12
Общество
Позитив
Якутию включили в список самых грибных регионов России
08.08.2018, 9:00
Происшествия
Резонанс
Виновный в смертельном ДТП Алексей Конторских снова попросил об УДО
08.08.2018, 8:37
Политика
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи — III
08.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 8 августа 2018
08.08.2018, 4:00
Желток
Фотофакт
Новая политическая мода
08.08.2018, 3:04
Политика
Резонанс
Вплоть до увольнения: МинЖКХ дал указания по оскандалившемуся Садовникову
08.08.2018, 2:58
Экономика
Анатолий Кырджагасов представлен коллективу “Водоканала”
08.08.2018, 1:41
Происшествия
О ситуации в вахтовом поселке Накын Нюрбинского района
08.08.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения судьи и хореографа
07.08.2018, 21:50
Общество
Евангелие в Якутии
07.08.2018, 19:44
Политика
Экстра
Резонанс
Пьяный скандал: принято жесткое решение по депутату Юрию Садовникову
07.08.2018, 17:55
Общество
В Якутске открывается школьная ярмарка
07.08.2018, 17:45
Общество
8 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
Архив новостей
Экономика
9 августа 2018, 2:04
60

Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка

На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию будет направлено 587 млн. 304 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Подписано долгожданное постановление Правительства Российской Федерации о выделении Якутии помощи из федерального бюджета в связи с наводнением. Сейчас, когда поступят деньги, наша задача – максимально быстро довести эту помощь до людей, реально пострадавших от стихийного бедствия. До каждого из них», – прокомментировал подписание распоряжения временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Согласно документу, 39,7 млн. рублей будет направлено на оказание гражданам единовременной материальной помощи; 65, 4 млн. рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости; 131, 7 млн. рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

128,1 млн. рублей направят на проведение аварийно-спасательных работ; 222, 2 млн. рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах.

Напомним, вопрос подготовки нормативно-правового акта федерального правительства, касающегося оказания помощи Якутии, и выделения средств из резервного фонда Правительства РФ обсуждался Айсеном Николаевым в июле в рамках встречи с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением ЗИНИЧЕВЫМ и с министром финансов России Антоном СИЛУАНОВЫМ.

Президент России Владимир ПУТИН 18 июля в ходе обсуждения вопросов ликвидации последствий паводков и пожаров в стране на очередном совещании с членами Правительства РФ поручил в срочном порядке выделить Республике Саха (Якутия) полагающиеся средства из федерального бюджета.

Напомним, всего от весеннего паводка 2018 года пострадало 15 районов (Амгинский, Усть-Майский, Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Томпонский, Усть-Алданский, Намский, Кобяйский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Усть-Янский, Нижнеколымский, Оймяконский) и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1 436 домов и пострадало 5 143 человека. Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального характера на территории Якутии, введённый 14 мая 2018 года, действует до сих пор.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
08.08.2018, 22:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
04.08.2018, 9:34
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
04.08.2018, 19:33
Политика
Фотофакт
Выборы мэра Якутска: резонансное заседание избирательной комиссии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Республика
09.08.2018

Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей

Происшествия
09.08.2018

Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района

Общество
08.08.2018

Айхал Габышев: От успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

Эксклюзив
Политика
08.08.2018

«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн

Происшествия
08.08.2018

Два страшных ДТП произошло в Якутии: пострадали 10 человек

Резонанс
Происшествия
08.08.2018

Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО

Красота & Здоровье
08.08.2018

Особая благодарность композитора

Экономика
08.08.2018

В Якутии успешно прошла первая практическая бизнес конференция — 2018