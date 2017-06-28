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Политика
28 июня 2017, 11:23
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Правительство решает вопросы проблемных участков в Хатассах

Правительство Якутии продолжает решать вопрос с землями, расположенными в охранной зоне магистрального газопровода «ГРС-2 – Хатассы», было озвучено 27 июня на совещании у главы кабинета министров Евгения Чекина.

В ходе совещания премьер-министр выслушал мнение представителей правительства республики, которое озвучили вице-премьер Игорь Никифоров и министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева.

Также свою позицию по хатасским землям обозначили заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Олег Гонтаренко, советник главы ГО «город Якутск» Наталья Демина, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Сахатранснефтегаз» Василий Попов.

В настоящее время сведения о зонах газопровода «ГРС-2 – Хатассы» в Единый государственный реестр недвижимости внесены некорректно, и в качестве основания внесения сведений о зоне обременений указан неверный нормативный правовой акт.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требований к формату таких документов в электронной форме» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством «Сахатранснефтегазу» рекомендовано внести в Единый государственный реестр недвижимости ряд дополнений.

Речь идет о сведениях, об охранной зоне магистрального газопровода «ГРС-2 – Хатассы» в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго РФ от 29 апреля 1992 года, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года, Правилами охраны систем газоснабжения, утвержденными Минтопэнерго РФ от 29 апреля.

Евгений Чекин особо отметил, что, несмотря на сложность и спорность хатасской проблемы, механизмы ее решения уже запущены, и прорабатываются всевозможные варианты оптимального выхода из сложившейся ситуации, которые  помогут сгладить «острые углы» взаимоотношений органов муниципальной власти и урегулировать судебные процессы в отношении правообладателей земель.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон идет доработка плана мероприятий («Дорожной карты») по работе с собственниками земельных участков, попадающих в зону минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов на территории республики.

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