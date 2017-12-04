Правительство понизило прожиточный минимум в Якутии

В Якутии установили величину прожиточного минимума в размере 16 599 тысяч рублей. Это на 4 рубля ниже, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщил министр труда и социального развития Якутии Александр Михеев, сообщает корреспондент НВК «Саха» с заседания правительства республики.

«Рассмотрены вопросы величины прожиточного минимума, установленной по сложившимся ценам третьего квартала. Величина прожиточного минимума установлена в размере 16599 рублей. Это на 4 рубля ниже, чем в предыдущем квартале», – сказал министр.

Кроме того, установлен коэффициент индексации всех мер поддержки, которую получает население. С учетом прогноза министерства экономики коэффициенты на увеличение всех выплат составили 1,04%.