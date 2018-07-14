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Общество
14 июля 2018, 0:48
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Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»

В пятницу, 13 июля в Большом зале Окружной администрации Якутска состоялось собрание потерпевших вкладчиков и предпринимателей, державших свои счета в стремительно разорившемся банке «Таатта». Напомним, 5 июля у банка «Таатта» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.
Примечательно, что на помощь предпринимателям и потерпевшим вкладчикам пришли общественные деятели – Антон ЖОНДОРОВ, Ирина КОТЕНКО, Ирина ВЫСОКИХ и заместитель мэра Якутска Елена КУЗНЕЦОВА.
Представителей самого банка «Таатта» и «Центробанка» не было.
Бледно выглядело правительство республики, которое было весьма слабо представлено, несмотря на прямое указание врио главы Айсена НИКОЛАЕВА оказывать всяческую поддержку пострадавшим при разорении банка «Таатта».
На собрании не было первого зампреда правительства Алексея СТРУЧКОВА, который курирует вопрос. Он оказался в командировке в Москве.
Уполномоченный по правам предпринимателей Айталина СОКОЛОВА проигнорировала мероприятие. Вместо себя она отправила представителя, который оказался не готов встретиться лицом к лицу с пострадавшими предпринимателями. Ему задавали вопросы: «Почему вы, правительство, отмалчиваетесь?», «Почему нас общественники собирают?», «Вы должны были уже отчитаться, что сделали по этому вопросу» и другие.
Заместитель министра торговли, предпринимательства и туризма Марина БОГОСЛОВСКАЯ на собрании была, но сидела не в президиуме, а в общем зале, и, по словам модератора, попросила вообще не предоставлять ей слово. Таким образом, профильное министерство, кроме бесполезных заявлений на публику, ограничилась присутствием представителя на атмосферном мероприятии.
Выступил так же представитель прокуратуры. Особенно ценным было выступление представителя налоговой инспекции. С понедельника, 16 июля в Налоговой инспекции выделят специальное окно, которое будет работать только с пострадавшими предпринимателями и юрлицами от разорения банка «Таатта».
Предприниматели, учитывая, что они потеряли все свои деньги, вели себя достаточно сдержанно. Но, естественно, нервозность чувствовалась. Нервничал президиум. Нервничал зал.
Аплодисментами зал встретил единственное выступление – предпринимателя и общественного деятеля Ирины КОТЕНКО.


13 июля стало известно, что ПАО Сбербанк и ПАО КБ «Восточный» стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Банк «Таатта». Об этом сообщил Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Единовременно вкладчики смогут получить до 1,4 млн. руб. Страховые выплаты начнутся не позднее 19 июля. Более крупные вклады будут возвращены поэтапно, сообщалось ранее.

Смотрите видеорепортаж с места событий, который подготовил Округ ТВ.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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