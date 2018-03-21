Правила безопасного «селфи»

Все большую популярность среди подрастающего поколения набирает «селфи». Молодежь ищет новые (очень часто небезопасные!) места, более удачные ракурсы, все свое внимание уделяют лишь камере мобильного телефона и поэтому теряют бдительность. И из-за этого в последнее время увеличивается число травм, полученных при автопортретах.

Что же означает слово «селфи»? Се́лфи (англ. selfie, от «self»-сам, себя) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура или таймера. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств.

Практика селфи, как и любое другое популярное увлечение, может быть опасной. Молодые люди готовы идти на крайности, для того, чтобы опубликовать на своей странице в социальных сетях интересную фотографию. Часто они позируют в экстремальных местах и обстоятельствах: на крышах домов, рядом с дикими животными, перед приближающимся поездом. И иногда это заканчивается фатально.

Чтобы уберечь себя от опасности, надо знать правила по созданию безопасного «селфи»:

-при создании фотоснимка на воде следует помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть в воду.

-особенной популярностью в последнее время пользуются «селфи», сделанные на высоте. Головокружительные пейзажи – это не только красиво, но и опасно. Несчастные случаи, связанные с падением с большой высоты, к сожалению, не редкость.

-фотографии, сделанные на большой скорости движения при управлении транспортным средством, отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, забывают о правилах дорожного движения. Кроме того, самоуправление автомобилем требует большой внимательности и хорошей реакции.

-прекрасные заснеженные сопки зачастую лавиноопасны. «Селфи» на фоне лавины, скорее всего, закончится трагически.

-при фотосъемке на льду следует учитывать рекомендации по безопасному пребыванию человека на ледовом покрытии водоемов. Особенно весной, когда лед хрупкий, ваш автопортрет будет гораздо безопаснее, если будет сделан на берегу.

-«селфи» с животными также могут быть опасными. Многие дикие и даже домашние животные могут вести себя агрессивно по отношению к человеку.

Будьте осторожны, живите в безопасности!