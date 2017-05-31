Практикующие магистры сдают ГЭК

Чем примечательны магистерские программы Якутской сельскохозяйственной академии? Не секрет, что закончив обучение по программе бакалавриата выпускники идут на работу по специальности и начинают трудовую биографию. Число подобных решений пока небольшое, но тенденция роста сохраняется.

Стандарт 36.04.02. Зоотехния: магистратура по профилю подготовки: «Частная зоотехния и технология производства продуктов животноводства». В основном выпускники работают по своей специальности в Нюрбинском, Горном, Хангаласском и других улусах. Они будут трудоустроены по избранной специальности по месту жительства выше указанных улусов.

За период учебы все выпускники прошли учебную, производственную, научную, технологическую, педагогическую и преддипломную практику. Череда практик организовано в рамках соглашений Якутской ГСХА с ООО «Багарах» пригородное хозяйство с. Хатассы, СХПК «Одуну» Горного улуса, конезавод «Борто» Хангаласского улуса, УСХ Нюрбинского улуса и другие хозяйства.

Далее выпускники выполняют выпускную квалификационную работу,при успешной защите которой будет присвоена квалификация «магистр».