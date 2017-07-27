Практика в зоне тундры – реализация соглашения Якутской ГСХА и Чукотки

Впервые студенты 2 и 3 курсов инженерного и агротехнологического факультетов направились на производственную практику в Чукотский автономный округ на основе отдельных договоров с СХП.

МУ СХП «Возрождение», МУП СХП «Ваежский», МУП СХП «Имени первого Ревкома Чукотки» — предприятия, которые занимаются разведением оленей, примут студентов агровуза Якутии в качестве практикантов.

О практике рассказал и.о. руководителя отдела трудоустройства и практики Якутской ГСХА Вячеслав Вячеславович Александров:

— Шесть студентов будут проходить практику в тундровой зоне Чукотки до конца сентября. Было подписано соглашение о сотрудничестве №90 от 15 марта 2017 года между ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» и Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, в содержании которой есть пункт о направлении на учебную и производственную практику наших студентов. Расходы студентов на проезд, а также проживание и питание берет на себя сельхоз предприятие. Кроме этого студенты получат заработную плату. В следующем году также планируем продолжить наше сотрудничество. Думаю, в непосредственной работе в стадах студенты получат максимум знаний, опыта, практических навыков.