ППОС СВФУ стал трехкратным победителем Ысыаха молодежи

В соревнованиях между молодежными организациями республики в рамках молодежного ысыаха команда профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета стала чемпионом в третий раз, заняв первые места по итогам большинства конкурсов мероприятия в городе Мирном. Победитель соревнований получил сертификат на 150 тысяч рублей.

3 июля завершился Ысыах молодежи-2017. Сборная федерального университета одержала победу в конкурсах «Олонхо», «Хомус», КВН, также стала лидером в конкурсе красоты и таланта «Күлүмнэс Куо», в поэтическом блоке и спортивных состязаниях. По итогам конкурса «Оһуохай» СВФУ занял 2 место.

«Считаю, что общественным организациям сложнее набирать команду на подобные мероприятия, потому что районы, как правило, забирают самых талантливых ребят. Но, благодаря тому, что мы создаем лучшие условия для ребят, работаем индивидуально и обращаем большое внимание коллективному духу, группе болельщиков, третий раз становимся победителями, – делится впечатлениями председатель профкома Александр Сусоев. – Ведь это победа не одного человека, это победа всей профсоюзной команды».

В прошлом году ППОС СВФУ выступал в роли организатора ысыаха молодежи. Организация студентов в составе 40 человек выставила участников на каждый вид соревнований, участвуя даже в «незачетных» этапах, и традиционно готовилась к участию. Например, для определения лучшего спортсмена, который будет представлять университет, на слете активистов было проведено собственное спортивное состязание – многоборье «Эрчимэн Бэргэн».

В 2017 году был побит рекорд по количеству участников – 34 команды соревновались за звание лучших. Победителем среди северных районов стал Томпонский улус, среди центральной, западной и вилюйской группы улусов победила команда Мегино-Кангаласского района.