Позитивная статистика по пьяному вождению в Якутии

В Якутии снижается количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей. Снижение составило 36% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Якутии Александр Архипов в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

«Количество ДТП в Якутии по вине пьяных водителей в этом году уменьшилось. Снижается и количество погибших и раненых по этой причине. За предыдущие два-три года нам удалось поменять мировоззрение граждан. Основной упор сделан на профилактику, чтобы люди не садились пьяными за руль», — сказал Александр Архипов.

В целом в Якутске наблюдается снижение аварийности. В Мирном и Нерюнгри наблюдается рост показателей, особенно по погибшим, отметил начальник.

Самая распространенная причина ДТП в республике — превышение скорости.

«У нас есть проблема с пешеходами. Наезд на пешехода — частое ДТП в республике. Часто даже мамы с маленькими детьми переходят дорогу в неположенном месте. К сожалению, такой уровень культуры — есть над чем работать», — отметил начальник управления ГИБДД МВД по Якутии.

Полное интервью смотрите в YouTube телеканала.

Фото: СеверПост