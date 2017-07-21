Пожилой мужчина угнал детский велосипед

За помощью в полицию Верхневилюйского района обратилась мать 10-летнего ребенка. Женщина рассказала, что с территории их частного дома пропал велосипед, стоимостью 8 000 рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 58-летний уроженец Жиганского района

По предварительным данным, злоумышленник днем проник на территорию домовладения заявительницы и похитил велосипед ее сына. Затем откатив его, спрятал на своей территории.

Похищенное имущество он не успел сбыть – этому помешали полицейские. Похищенное изъято и возвращено ребенку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция напоминает гражданам о мерах профилактики краж велосипедов, которые необходимо помнить, чтобы не стать жертвой преступления.

Что делать, чтобы снизить риск кражи: