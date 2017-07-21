Пожилой мужчина угнал детский велосипед

За помощью в полицию Верхневилюйского района обратилась мать 10-летнего ребенка. Женщина рассказала, что с территории их частного дома пропал велосипед, стоимостью 8 000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 58-летний уроженец Жиганского района
По предварительным данным, злоумышленник днем проник на территорию домовладения заявительницы и похитил велосипед ее сына. Затем откатив его, спрятал на своей территории.
Похищенное имущество он не успел сбыть – этому помешали полицейские. Похищенное изъято и возвращено ребенку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полиция напоминает гражданам о мерах профилактики краж велосипедов, которые необходимо помнить, чтобы не стать жертвой преступления.
Что делать, чтобы снизить риск кражи:
- Важно не оставлять велосипед без присмотра.
- Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком.
- Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
- Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
- Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.
- Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
- Пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.
- Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.
- Оставляя велосипед надолго, можно снять и унести с собой седло — на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика (вряд ли на таком велосипеде злоумышленник сможет уехать).