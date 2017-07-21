Пожилой фотолюбитель пойман с поличным

У посетителя банка похитили фотоаппарат. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, похищенное обнаружилось у другого посетителя.

В дежурную часть полиции ОМВД России по Алданскому району обратился 57-летний мужчина. Он пояснил, что забыл свой фотоаппарат в банке, однако вернувшись обратно, не обнаружил его.

«По горячим следам» сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже фотоаппарата из операционного зала задержали 53-летнего местного жителя.

Установлено, что подозреваемый, увидев фотоаппарат на диване, похитил его. По словам злоумышленника, он планировал пользоваться похищенным.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.