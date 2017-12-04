Пожилая женщина поверила лжесотруднику банка и лишилась 30 тысяч рублей

Несмотря на предпринимаемые меры по информированию граждан о различных видах мошенничества, в полицию до сих продолжают поступать заявления от жителей районов республики о преступлениях, связанных с хищением денежных средств с банковских карт «ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась 58-летняя жительница г.Мирный с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило с ее банковской карты денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Как выяснилось, заявительница стала очередной жертвой лжесотрудника банка. Ей позвонил некий молодой человек и представился сотрудником банка. Далее он сообщил женщине, что в системе банка произошел сбой и все ее персональные данные были потеряны. Для их восстановления преступник попросил женщину продиктовать реквизиты банковской карты, а также СМС–коды, которые поступили ей на телефон. После того, как потерпевшая выдала мошеннику всю необходимую информацию, с ее банковской было списано 30 000 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Уважаемые граждане, если вам позвонили и под разными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты, пароли или любую другую конфиденциальную информацию, будьте бдительны – это явные признаки мошенничества. Конечно, попадаются на подобные уловки мошенников не все. Однако, как показывает практика, чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Пожилые люди, в силу их доверчивости, старательно следуют указаниям преступников, искренне веря, что они действительно по телефону общаются с сотрудником банка. Поэтому полиция просит вас ДОВЕСТИ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ДО СВОИХ ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ.