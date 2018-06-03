Пожары в Якутске, Нюрбе и Джебарики-Хая

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 июня 2018 г. в 01.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина УАЗ Патриот на улице Габышева в г. Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горела автомашина. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 6 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

02 июня 2018 г. 02.56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный, частично расселенный жилой дом на улице Суворова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горело строение. В результате пожара огнем поврежден 2-й подъезд и кровля. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

02 июня 2018 г. в 12.21 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Набережная левый берег в п. Джебарики-Хая Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены строения по всей площади. Общая площадь пожара составила 78 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!