Пожары в Нюрбинском районе: жители просят врио главы Якутии о помощи

СООБЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ от члена общественно-экологического комитета «Вилюй» по Нюрбинскому району Любомира Николаевича Михайлова:

Обращение к ВРИО главы Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву!

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Доводим да Вашего сведения о сильном задымлении вблизи поселка Накын в Нюрбинском районе, горит лес огромной площади. Оперативная обстановка в Нюрбинском районе на 04.08.2018 г.

Лесной пожар вплотную приблизился в поселок Накын, а также к метеостанции «Чумпурук».

Сообщаем о чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с сильным задымлением от лесных пожаров в поселке Накын в Нюрбинском улусе. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в несколько раз. Наблюдается ухудшение качества сотовой связи. Сообщаются о многочисленных жалобах на резкое ухудшение самочувствия, с заболеваниями органов дыхания работников ГОК «Нюрбинский».

В связи с крайне сложной обстановкой в Нюрбинском улусе призываем руководство Республики Саха (Якутия) и лично ВРИО АЙСЕНА СЕРГЕЕВИЧА НИКОЛАЕВА взять под личный контроль ход тушения лесных пожаров, рассмотреть возможность направления на тушения лесного пожара самолета БЕ 200 Амфибия с соседних регионов и эвакуации из поселка Накын Нюрбинского улуса работников Нюрбинского ГОКа Алроса, а также направить в Нюрбинский район Республиканскую комиссию по выявлению нарушений и бездействий районных властей по тушению лесных пожаров.

С обращением жители Нюрбинского района.

04.08.2018 г.