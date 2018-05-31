Пожары в Майе и в Сунтаре

По данным оперативно-дежурной службы ГПС РС (Я), на 31 мая 2018 года (по состоянию на 16 ч.) произошло 2 пожара.

В с. Майя огнем повреждены кровля, стены, потолок технического здания с гаражом, а также оборудование на площади 28 кв. м., принадлежащие АО. Предположительно, причина пожара — короткое замыкание. Силами пожарных ПЧ №1 по охране с. Майя ОГПС РС (Я) №20 по МО «Мегино-Кангаласский улус (район)» спасено здание с гаражом, 3 единицы техники.

В с. Сунтар в результате пожара в частном доме, огнем уничтожена веранда дома на 40 кв. м., повреждена кровля на 4 кв.м. Силами пожарных ПЧ№1 по охране с. Сунтар ОГПС РС (Я) №31 по МО «Сунтарский улус (район)» спасен частный дом.