Пожары в библиотеке Синска и пекарне Жиганска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 февраля 2018 г. в 00.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Монтажников в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты был задымлен подъезд. В результате пожара огнем повреждена входная дверь квартиры на площади 1 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Рано утром 24 февраля 2018 г. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на первом этаже, которого был расположен гараж, на втором этаже жилое помещение на ул.КИЗ-Бердигестяхский в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом, гараж по всей площади. На пожаре имеются пострадавшие. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в гараже. Виновный и ущерб устанавливается.

24 февраля 2018 г. в 05.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Toyota-Subaru» на местности «Чыбыыда» в с. Кюль Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля н площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

24 февраля 2018 г. в 06.28 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в здании библиотеки на улице Орджоникидзе в с. Синск Хангласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты горело внутри здания. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие, пол на общей площади 66 кв.м. Пожарными спасено здание. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.

24 февраля 2018 г. в 15.44 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в здании хлебопекарни на улице Аммосова в с. Жиганск Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через одну минуту из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие, водная дверь на общей площади 12 кв.м. Пожарными спасено здание. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!