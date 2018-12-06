Пожарные спасли хотон в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 декабря 2018 г. в 10.02. в пожарно-спасательную службу поступило заявление о том, что в частном доме на пер. Дьяконова с. Харыялах Намского района произошел пожар. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Ранее о данном пожаре вызов на пульт «01» не поступал.

05 декабря 2018 г. в 01.47. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. 70 лет Октября г. Томмота Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через восемь минут, горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара — 24 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий дом.

05 декабря 2018 г. в 14.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. И.Арбиты с. Майя М.Кангаласского района. К моменту первого прибытия пожарного подразделения – через шесть минут, горел дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 66 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Есть пострадавшие.

05 декабря 2018 г. в 21.53. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном хотоне на 9 километре Х-Юряхского шоссе г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем поврежден хотон внутри на площади 15 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен хотон.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!