Пожарные спасли дачу

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

04 марта 2018 г. в 17.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной даче на улице Садовая города Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела дача по всей площади. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади 20 кв.м. и забор на площади 10 п.м. Пожарными спасена рядом стоящая дача. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!