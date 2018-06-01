Пожарные Хандыги спасли людей и отстояли 8-ми квартирный дом

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Геологов п. Хандыга Томпонского района поступило в 01 ч. 31 мин. 1 июня 2018 года. При пожаре огнем повреждена стена на лестничной площадке, на площади 12 кв.м, крыша на 12 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В результате усилий пожарных ПЧ№1 по охране п. Хандыга ОГПС РС (Я) № 33 по МО «Томпонский район» эвакуировано 5 человек, спасено 4 звросых взрослых и 5 детей, спасен 8-ми квартирный дом.