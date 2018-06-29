Пожарные эвакуировали 2 человек из новостройки в Якутске

В строящемся доме в районе Гимеина на улице Лермонтова произошел пожар. Из 16-этажного здания валит густой черный дым. В соцсетях появились первые фотографии с места происшествия.

Два человека эвакуированы, заявили News.Ykt.Ru в Главном управлении МЧС России по Якутии.

«По предварительным данным, на стройке загорелся полистирол. Вызов поступил в 9:52, в 9:58 пожар был локализован, общая площадь возгорания — 50 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Ликвидацией возгорания занимаются 18 спасателей при поддержке четырех единиц техники и пожарной лестницы, отметили в МЧС.