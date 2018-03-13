Пожарники извлекли пострадавших в ДТП при лобовом столкновении под Чурапчой

13 марта 2018 года в 16 ч. 16 минут на 180 км федеральной автотрассе «Колыма», в 5 км от Чурапчи в сторону Ытык- Кюеля произошло лобовое столкновение автомобилей УАЗ-микро и УАЗ-фермер. В результате ДТП пострадало 2 человека – один легкой степени тяжести, второй средней степени тяжести.



Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарные и спасатели провели разведку. Для извлечения одной пострадавшей из автомобиля и передачи бригадам скорой помощи, были проведены аварийно-спасательные работы: с помощью специального гидравлического инструмента и бензореза. Работниками ПЧ-1 ОГПС РС(Я) № 38 по МО «Чурапчинский улус (район)» была оказана первая медицинская помощь и проведена эвакуация. Пострадавшие 2 пассажира были доставлены в ЦРБ Чурапчи, в настоящее время находятся на стационарном обследовании.

При аварийно-спасательных работах и ликвидации ДТП были задействованы: 1 автомашина АЦ, 4 человека личного состава ПЧ-1 ОГПС РС (Я) №38 по МО «Чурапчинский улус (район)»; 1 единица техники и 2 человека ГИБДД; 1 единица техники и бригада службы 03; 1 единица техники и 1 человек ЕДДС.