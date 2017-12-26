«Пожарная эстафета» прошла на «отлично»

В рамках празднования 27-й годовщины «Дня спасателя Российской Федерации», а также в честь празднования 200-й годовщины «Пожарной охраны Республики Саха (Якутия)» на базе МБОУ «СОШ №7», под шефством ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)» 21декабря 2017 года были проведены соревнования «Пожарная эстафета» (третий турнир), в которой приняли участие команды (6-8 классов) воспитанников МБОУ «СОШ №1», Политехнический лицей, МБОУ «СОШ №7», МАОУ СОШ №8, МБОУ «СОШ №12» и МБОУ «СОШ №26». Ребятам предстояло показать свои силы в пяти конкурсах, которые включали в себя: Интеллектуальный конкурс, конкурс «пожарная эстафета», конкурс «рукава», одевание противогаза командой на время, а также конкурс «одевание боевой одежды».

На этапах соревнований присутствовали независимые судьи, приглашенные организаторами (ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)» Черноволиков В.Г. и МБОУ «СОШ №7» Порядочных В.В.), данного мероприятия:

Главный судья:

— Черноволиков Валентин Геннадьевич – майор внутренней службы, заместитель начальника службы пожаротушения ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)»

Судьи на этапах:

Сидельник Сергей Александрович – прапорщик внутренней службы, ст. инструктор по вождению ПСЧ-1 ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)»

Квавадзе Алексей Джангулиевич- прапорщик внутренней службы, командир отделения ПСЧ-1 ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)»

Гусельников Виталий Геннадьевич ст. сержант внутренней службы, ст. пожарный ПСЧ-1 ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)»

Дубинин Александр Вадимович — прапорщик внутренней службы, командир отделения ПСЧ-1 ФГКУ «3-ОФПС по РС (Я)»

По итогам соревнований были выявлены сильнейшие команды, места были распределены следующим образом:

-первое место заняла командаМАОУ «СОШ №8»

-второе место – МБОУ «СОШ №12»

-третье место – МБОУ «СОШ №7»

-грамоты за участие были вручены следующим командам:

МБОУ «СОШ №1», Политехнический лицей, МБОУ «СОШ №26».

Каждая команда занявшее 1-е место в одном из конкурсов была поощрена грамотой, а также в конкурсе «одевание боевой одежды»отличившиеся ребята в личном первенстве были поощрены.В дальнейшем планируется пригласить для участия в соревнованиях все школы Мирнинского района.

После церемонии награждения была организована общая фотография, которая свидетельствует о том что, в любых соревнованиях нет победителей или побежденных, ведь само участие и есть победа!