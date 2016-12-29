Пожарная часть Якутской ГРЭС в боевой готовности каждый день!

Якутские энергетики в день 199 годовщины образования Якутской пожарной охраны поздравили с профессиональным праздником коллектив пожарной части №16 ГБУ «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», несущий службу по охране главного генерирующего предприятия центральной части республики – Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго».

Вот уже более 33 лет (с 28 марта 1983 г.) на ЯГРЭС действует пожарная часть. В коллективе трудится 39 человек. Работа, которую проводят огнеборцы, может и не заметна потребителям, однако благодаря ежедневному труду этих отважных людей станция стабильно поставляет тепло и свет жителям Центральной Якутии. Энергетики уверены, пожарная безопасность предприятия обеспечивается высококлассными специалистами во главе с опытным руководителем Вадимом ИВАНОВЫМ. Костяк коллектива – ветераны пожарной охраны, начальник караула Василий КОГУТ и командиры отделений: Николай ПОНОМАРЕВ и Иван КАШАЙКИН, а также водители: Николай ШЕВЕЛЕВ, Афанасий ДЬЯЧКОВСКИЙ.

Надо отметить, что сотрудники пожарной части являются не только активными участниками, но и победителями профессиональных соревнований, смотров-конкурсов, что свидетельствует об отличной физической и боевой подготовке. Несмотря на экономические трудности «Якутскэнерго» всегда старается обеспечить огнеборцев всем необходимым. Достойные бытовые помещения, учебный класс, тренажерный зал, комната отдыха, трехметровая вышка и газовая камера для тренировок, современный пожарный автомобиль и многое другое приобретено за последние несколько лет. Так только в 2016 году более 25 млн рублей компания выделила на содержание пожарной части.

От имени многотысячного коллектива компании «Якутскэнерго» с наступающими профессиональным праздником, Новым годом и светлым Рождеством Христовым коллектив пожарной части №16 поздравил Олег ТАРАСОВ, генеральный директор «Якутскэнерго», народный депутат Республики Саха (Якутия). Пожелав сотрудникам здоровья, мира и согласия, а также счастья и удачи близким, руководитель компании выразил уверенность, что в праздники многие огнеборцы будут находиться на посту, а опыт и профессионализм пожарных компании будет надежным гарантом безаварийности. «Год Огненного петуха будем встречать в стабильной рабочей обстановке», – подчеркнул Олег Тарасов.