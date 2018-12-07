Пожарная часть в Кангалассах закрывается не из-за голодовки сотрудников — руководство противопожарной службы Якутии

«Пожарная часть закрывается не из-за голодовки сотрудников». Руководство противопожарной службы Якутии объяснило ситуацию.

Здание пожарной части в поселке Кангалассы не соответствует условиям труда и находится в аварийном состоянии, сообщил на встрече с журналистами руководитель Государственной противопожарной службы Якутии Айаал Вензель.

По его словам, на реорганизацию части не повлияли протесты сотрудников пожарной части. Опасность эксплуатации здания подтверждена актом Службы эксплуатации городского хозяйства от 7 сентября, говорит Вензель. Вместо этой пожарной части будет задействован противопожарный пост, расположенный в селе Капитоновка.

«Это временная мера. Сейчас идут переговоры о строительстве новой пожарной части на территории ТОР „Индустриальный парк Кангалассы“», — поясняет глава ведомства.

13 сотрудников пожарной части поселка Кангалассы перейдут на работу в новый пост в Капитоновке, остальных — распределят в пожарные части села Тулагино и поселка Жатай. В целом реструктуризация охватит все 151 подразделение и 2,5 тысячи сотрудников Государственной противопожарной службы Якутии. Количество сотрудников в малочисленных пожарных частях сократится на одного человека. Будет создана пятая дежурная смена во избежание переработки сотрудников. Под сокращение попадут 138 работников.

Ведомство планирует усилить работу по предупреждению пожаров. С этой целью в малочисленных пожарных частях вводится штат инструктора профилактики.

«Частая причина пожаров — неисправная электропроводка. Инструктор будет вести разъяснительную работу среди населения в этой части и координировать работу с добровольными пожарными командами», — рассказал замруководителя Геннадий Бондарь.

Противопожарная служба, кроме того, планирует улучшить работу по материально-техническому снабжению подразделений. Айаал Вензель сообщил, что сотрудники будут оснащены средствами индивидуальной защиты, боевым спасательным спецобмундированием. На эти цели в бюджете ведомства заложены 72 млн рублей. 120 млн рублей запланировано на строительство зданий пожарных частей в Среднеколымске и селе Арылах Мирнинского района. В Арылахе в финансировании строительства части участвует администрация района.