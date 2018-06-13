Пожар в здании аэровокзала поселка Сангар: подробности

10 июня в поселке Сангар Кобяйского улуса произошел пожар в здании аэровокзала. Подробности сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Якутии. «Огнем повреждены чердачное перекрытие, полы и стены на площади 90 квадратных метров, принадлежащей АО „Почта России“. Предположительно, причина пожара — короткое замыкание. Сигнал о возгорании поступил 10 июня в 16:29, пострадавших нет», — говорится в сообщении. Сотрудникам пожарной части №1 по охране поселка удалось отстоять здание, отметили в противопожарной службе. Источник: http://news.ykt.ru/article/73604

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