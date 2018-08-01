Пожар в Усть-Мае начался с туалетной комнаты

ГУ МЧС России по РС(Я) сообщает о пожарах, произошедших за минувшие сутки:

31 июля 2018 г. в 02.47 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный жилой дом на улице Пушкина в п. Усть-Мая Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты было загорание в квартире. В результате пожара огнем повреждена туалетная комната на общей площади 6 кв.м. Пожарными спасен 2-хэтажный жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 июля 2018 г. в 14.35 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-тиэтажном жилом доме на улице Лужников в г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты из окна одной квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждена бытовая техника и домашнее имущество на общей площади 2 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание оборудования. Виновный и ущерб устанавливается.

31 июля 2018 г. в 19.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Короленко в с. Южная Нюя Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела веранда. В результате пожара огнем повреждена веранда и чердачное помещение на общей площади 24 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина предположительно детская шалость. Виновный и ущерб устанавливается.